A Foligno la Confartigianato mette in guardia gli anziani dalle truffe

Fornire informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati. E’ questo l’obiettivo con con Confartigianato Foligno promuove l’incontro “Più sicuri insieme: prevenzione alle truffe nei confronti degli anziani”. L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare la popolazione, soprattutto quella avanti con gli anni, sui temi della sicurezza. L’evento è in programma per giovedì 22 marzo e rientra nella campagna nazionale dell’Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati). Si tratta di un progetto che vede in prima fila anche le forze dell’ordine, in un’azione comune volta alla difesa dei cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. La campagna prevede la distribuzione di vademecum e depliant che contengono poche e semplici regole per difendersi da truffe, raggiri, furti e rapine in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Regole, tra le quali rientra anche quella di rivolgersi sempre con fiducia alle forze di polizia. Le stesse che prenderanno parte all’incontro promosso da Confartigianato Foligno. Il 22 marzo prossimo, infatti, saranno presenti, tra gli altri, rappresentanti dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza di Foligno. Accanto a loro, poi, l’assessore alle politiche sociali, Maura Franquillo, il presidente della Confartigianato Imprese Foligno, Giovanni Bianchini, e il numero uno territoriale dell’Anap, Feliciano De Santis. L’incontro è aperto a tutti. Per informazioni è possibile contattare la sede folignate di Confartigianato al numero 0742 391678.