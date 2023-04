A Foligno la pizza di Pasqua con farina di grilli. L'ideatore: “Meglio della tradizionale”

I tempi cambiano e, a volte, anche le tradizioni rischiano di essere stravolte. È quanto sembra addirsi a queste festività pasquali 2023, che rischiano di segnare una svolta indelebile nella storia delle tradizioni culinarie locali. Siamo a Foligno, dove un'attività alimentare della città è pronta a lanciare quella che definisce “la migliore pizza di Pasqua mai prodotta”. Sin qui nulla di strano, se non fosse per una particolarità. Stiamo parlando di un'aggiunta che ai “puristi” della pizza al formaggio potrebbe far storcere il naso. Già, perché chi l'ha ideata al suo interno ha voluto aggiungere la farina di grilli. Forte del benestare dell'Unione europea rispetto alla commercializzazione di questo nuovo prodotto, l'ideatore da qualche settimana si è messo all'opera per sperimentare questa pizza al formaggio rivoluzionaria. Alla fine, la proporzione tra farina di grillo e quella di grano sarà di 7 a 1. L'indiscrezione del proprietario – che attualmente vuole rimanere anonimo per paura di ritorsioni da parte degli integralisti alimentari – è stata confermata alla nostra redazione. “Nei prossimi giorni lanceremo questo nuovo prodotto – racconta a Rgunotizie -, che siamo sicuri incontrerà il gusto di tutti i folignati. Anche i più scettici si convinceranno della sua bontà. La nostra pizza sarà un alimento ancor più completo, grazie all'elevata percentuale di proteine”. Tra le varianti della pizza al formaggio, anche quella prodotta con il parmigiano del Wisconsin. Un'iniziativa che, siamo sicuri, farà sicuramente discutere Foligno. Per chi la produrrà, si tratta di un “alimento sostenibile e al passo con i tempi”. Ma la pizza al formaggio con farina di grillo rischia di non essere l'unica novità pronta a finire sulle nostre tavole. I bene informati parlano infatti di una norcineria che starebbe producendo – rigorosamente in laboratorio – il primo capocollo sintetico. In questo caso però, la produzione e commercializzazione rischiano di essere bloccate dai divieti imposti dal Governo. Anche qui, c'è chi vuole far valere le proprie ragioni. “Siamo pronti a muoverci come nell'epoca del Proibizionismo in America – commenta l'anonimo norcino -. Il capocollo sintetico è una specialità che sarà degustata in locali nascosti della città”.