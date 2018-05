Foligno, ladri amanti di moto d'epoca: nello stesso quartiere sparite due “50 Special”

Vetri e lunotti rotti, furti di mezzi d’epoca direttamente dai pianerottoli dei garage e una microcriminalità che non tende a scomparire: questo è il quadro della prima periferia di Foligno. Ultimamente infatti si sta riscontrando nella zona dell’Agorà uno strano caso di furti specifici di moto d’epoca. Obiettivo principe sembra la Vespa Piaggio che con il suo carico di storia è divenuta in pochissimi anni un vero e proprio oggetto di culto e di prestigio per tutti coloro che la posseggono. Negli ultimi tempi in via Gran Sasso e via Aspromonte sono stati riscontrati due furti notturni e, più precisamente, negli spazi che ospitano i garage dei condomini. Furti che hanno riguardato due modelli di Vespa 50 Special degli anni Settanta. I proprietari, dopo regolare denuncia ai carabinieri, hanno provato a lanciare appelli per il ritrovamento del loro mezzo. Due ruote che, al di là della valenza economica, hanno un grande valore affettivo, essendo passate di generazione in generazione. “Sappiamo quanto possa valere una Vespa degli anni Settanta tenuta in perfette condizioni – dichiarano le vittime del furto – e siamo sicuri che si tratta di un’azione ben studiata. Anche solo i ricambi originali di questi mezzi hanno un gran valore nel mercato ma il più delle volte per noi si tratta di un vero e proprio valore affettivo. La situazione ultimamente è sempre più difficile e se la realtà è che nemmeno sotto casa siamo più sicuri di lasciare i nostri mezzi, dovremmo in qualche modo prendere provvedimenti”. Tutto questo è unito anche ad altre situazioni, riportate quotidianamente nei social network, dove gli utenti sfogano la loro rabbia condividendo foto delle proprie auto con vetri e lunotti spaccati: ma per i ladri il più delle volte il bottino è più che misero. Una delle zone più a rischio ultimamente è la passeggiata della Tronca, vera e propria palestra naturale per tutti gli amanti della corsa e del fitness ma anche punto nevralgico dove si riscontrano diversi furti. Nel parcheggio ad inizio percorso infatti, le auto parcheggiate stanno diventando obiettivi sensibili.