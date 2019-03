Foligno, le conseguenze dell'alcol e i rischi della strada si studiano tra i banchi di scuola

Regole e comportamenti certi per evitare i pericoli della strada. Si è conclusa con la simulazione di un incidente la due giorni dedicata alla sicurezza stradale che ha interessato gli studenti dell'istituto superiore “Orfini” di Foligno. Ad organizzarla il Corpo di polizia locale, in collaborazione con la Usl2 dell'Umbria e la sezione cittadina della Croce Rossa Italiana. Obiettivo, sensibilizzare i ragazzi prossimi al conseguimento della patente, su quelli che sono i comportamenti da tenere e da evitare quando si è alla guida di un veicolo. Dal lavoro svolto dal personale della Croce Rossa in caso di emergenza, alle sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza, passando per le cause e gli effetti di un incidente stradale: tutte tematiche esposte da personale qualificato, a cui si è aggiunta la lezione di Anna Maria Bucchi. La dottoressa del Dipartimento prevenzione della Usl2, ha spiegato agli studenti gli effetti dell'uso delle sostanze alcoliche e stupefacenti e cosa si rischia mettendosi alla guida dopo la loro assunzione. Ed è proprio sull'abuso di alcol che si è concentrata particolarmente l'attenzione dei relatori, al motto di “se il consumo è zero, non corri alcun rischio”. Circa la metà degli incidenti stradali sono infatti dovuti al consumo di alcol. “I ragazzi devono essere consapevoli che quando si circola in strada l'attenzione deve essere massima – spiega il tenente Giampiero Bianchini della polizia locale, coordinatore e fautore dei progetti con le scuole -. Le nostre non sono lezioni, ma interventi di formazione dove illustrare agli studenti i pericoli che si possono incontrare alla guida. I giovani chiedono sicurezza ed è giusto insegnargliele”. La riproduzione di un incidente stradale è avvenuta nel piazzale antistante la scuola, con l'ufficio mobile della polizia locale ed un'ambulanza che hanno simulato un intervento in emergenza per salvare un ciclista investito da un'auto. Presenti, oltre al vicesindaco Rita Barbetti, anche il comandante dei carabinieri Angelo Zizzi, il comandante della polizia locale Marco Baffa accompagnato dal capitano Sandro Mazzolini e il capitano della guardia di finanza di Foligno, Antonio Auriemma. Con loro anche la preside dell'“Orfini”, la professoressa Maria Rita Trampetti. Prossimo appuntamento con la promozione della sicurezza stradale all'interno delle scuole il 10 maggio, quando alla caserma “Gonzaga” andrà in scena l'immancabile “Va...lentino”, dedicato alle elementari.