A Foligno montagna di rifiuti dopo lo sfalcio del verde. Il rispetto per la natura contagia Montefalco

Un vero e proprio “pugno nell'occhio”. È il triste spettacolo che si presenta, a Foligno, di fronte a coloro che negli ultimi giorni sono passati in via Romana Vecchia, ai piedi della Ss75. Lì, dove c'è il tratto che ospita la sopraelevata della strada a scorrimento veloce, lo sfalcio del verde ha fatto emergere una montagna di rifiuti. A cavallo tra le due strade gli operai hanno provveduto ad effettuare la periodica pulizia delle sterpaglie, tagliando arubisti più o meno grandi, che nascondevano però l'inciviltà delle persone. A saltare fuori copertoni di auto e camion, pezzi di elettrodomestici e anche il sedile di una macchina. Il tutto accompagnato da centinaia di bottiglie di plastica e altri rifiuti vari, lanciati probabilmente dalle auto che sfrecciano in superstrada o lungo la comunale. Nel tempo si è accumulata un'enorme quantità di immondizia nascosta bene dal verde e che a seguito dei lavori di pulizia è emersa. MONTEFALCO – Per una zona che necessita di essere ripulita, ce n'è un'altra che invece ha avuto una cura particolare nelle ultime ore. È il territorio di Montefalco, che domenica ha visto all'opera i volontari dei circolo Legambiente Foligno – Valli del Topino. I volontari folignati e montefalchesi hanno ripulito le strade della città del Sagrantino. “Abbiamo percorso le principali vie d'accesso alla città – spiegano i responsabili di Legambiente –: da Camiano al belvedere di San Francesco, da Montepennino al viale della Vittoria, Pietrauta, da Turri al convento di San Fortunato. Diverse le segnalazioni fatte a Vus per lo smaltimento di materiali ingombranti nascosti dai rovi. Come sottolineano da Legambiente Foligno, è stata una mattinata impegnativa ma ricca di soddisfazione e divertimento. “Abbiamo fatto bene alla nostra città e a noi stessi – spiegano dal circolo - ora impegniamoci a mantenere pulito il nostro territorio”.