Foligno, nel furgone alimenti e prodotti per l'igiene di dubbia provenienza: denunciati

Giravano con un furgone carico di generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e oggettistica varia ma, fermati dai carabinieri, non hanno saputo giustificare la provenienza. È per questo motivo che tre extracomunitari sono stati denunciati per ricettazione. I tre uomini sono stati sorpresi nel pomeriggio di giovedì in via XVI giugno, a bordo di un furgone nell'ambito dei controlli del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Foligno. I quarantenni, già noti alle forze dell'ordine e in Italia senza fissa dimora, alla vista dei carabinieri hanno provato a far perdere le proprie tracce. Il mezzo è stato comunque fermato e i tre occupanti sottoposti a controllo. All'interno dei vano bagagli è stata ritrovata l'ingente quantità di merce: tutti prodotti riconducibili a una nota catena di supermercati. È per questo motivo che i carabinieri hanno effettuato ulteriori controlli negli esercizi commerciali della zona, per verificare se fossero avvenuti dei furti. Approfondimenti che, però, hanno dato esito negativo. In considerazione della dubbia provenienza della merce e la mancanza di un documento di acquisto, per i tre soggetti è scattata la denuncia. Ora sarà la Procura della Repubblica di Spoleto a valutare il caso, mentre il materiale ritrovato all'interno del veicolo è stato sottoposto a sequestro.