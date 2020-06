Da Foligno a Nocera Umbra: con Legambiente un fine settimana all'insegna dell'ecologia

Il cimitero di Foligno finisce sotto la lente d'ingrandimento di Legambiente. Dopo le segnalazioni ricevute da parte di alcuni cittadini, infatti, il circolo folignate dell'associazione ambientalista guidata da Marco Novelli ha deciso di entrare in azione insieme agli amici del Movimento dello sconforto generale di Assisi. E così, in concomitanza con l'iniziativa nazionale Puliamo il mondo, sabato 20 giugno soci e cittadini si ritroveranno per ripulire l'area che sorge a ridosso del cimitero di Santa Maria in Campis e degli impianti sportivi di Campo di Marte. L'appuntamento è alle 9 in via Rubicone. Da lì, sacchi in mano, i volontari entreranno in azione per ridare decoro ad una zona che non è nuova a siuazioni di questo tipo. “Si tratta di un'area nascosta e poco vissuta perché poco abitata” ha spiegato il presidente Novelli. Insomma, il luogo ideale per chi vuole disfarsi dei rifiuti in barba alle regole della differenziata. Periodicamente, infatti, la zona del cimitero finisce con il trasformarsi in una vera e propria discarica a cielo aperto. Una delle tante. Tra le aree cosiddette sensibili e maggiormente soggette all'abbandono dei rifiuti compaiono anche Uppello, la zona industriale di Sant'Eraclio al confine tra Foligno e Trevi, e quella de La Paciana. “Zone al confine tra la città e la campagna – ha proseguito Novelli – che, spesso e volentieri, si trasformano i discariche a cielo aperto”. Parallelamente alla pulizia dell'area del cimitero di Santa Maria in Campis e degli impianti sportivi di Campo di Marte, una parte dei volontari raggiungerà la zona del canile di Sterpete. In questo caso, però, si procederà principalmente allo sfalcio del verde. Ma le iniziative di Legambiente Foligno non si fermano qui. Domenica 21 giugno, infatti, i volontari dell'associazione ambientalista raggiungeranno il vicino comune di Nocera Umbra. La città delle acque sarà, quindi, protagonista per la prima volta di un'azione congiunta di pulizia da parte dei cittadini. L'apuntamento è alle 9 in piazza Umberto I.