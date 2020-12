Foligno, nuovo caso Covid al nido “Raggio di sole”: scatta la chiusura

Nuovo caso Covid all’asilo nido “Raggio di sole” di via Colle Scandolaro, nella frazione folignate di Sant’Eraclio. Lo rende noto l’Ente di palazzo Orfini Podestà, annunciando la firma da parte del sindaco Stefano Zuccarini di un’apposita ordinanza con cui è stata stabilita la sospensione delle attività in presenza fino al 31 dicembre prossimo.

Secondo quanto si apprende dal documento, la chiusura è stata disposta dopo la notizia dell’esito positivo del tampone per Covid effettuato su un’educatrice dell’istituto, che aveva partecipato volontariamente allo screening preventivo promosso dal Comune di Foligno per tutto il personale operante nei nidi comunali ed effettuato il 18 dicembre scorso. Ultimo giorno di lavoro, tra l’altro, della stessa educatrice.

A distanza di 24 ore, e quindi nella serata di sabato 19 dicembre, l’esito positivo del tampone molecolare. Immediata la comunicazione alla dirigente dell’Area formazione del Comune di Foligno e all’Usl Umbria 2 ai fini del tracciamento e dell’adozione di tutti i provvedimenti previsti per l’isolamento. In particolare, l’obbligo di quarantena fino al 31 dicembre prossimo dei contatti del gruppo classe. Disposta anche la sanificazione dei locali di via Colle Scandolaro.

Per l’asilo “Raggio di sole” non si tratta del primo caso di Covid. Già nelle passate settimane il primo cittadino folignate aveva emesso un’ordinanza con cui sospendeva le attività in presenza dopo che un’altra educatrice era risultata positiva al virus, sempre nell’ambito dello screening preventivo avviato dall’amministrazione comunale folignate.