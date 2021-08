A Foligno obbligo di mascherine anche all’aperto in concomitanza con la Quintana

Mascherine obbligatorie anche all’aperto, a Foligno, in occasione della Giostra della Quintana che si terrà sabato 7 agosto al Campo de li Giochi. A stabilirlo un’ordinanza firmata dal vicesindaco folignate Riccardo Meloni che entrerà in vigore dalle 19 di sabato e si protrarrà fino alle 1 di domenica 8 agosto. L’obbligo - fanno sapere dal Comune - riguarda chiunque transiti o stazioni negli spazi pubblici direttamente interessati dallo svolgimento della manifestazione e in tutte le aree adiacenti qualora si verifichino situazioni di affollamento: piazza del Grano, via della piazza del Grano, piazza della Repubblica, largo Carducci, il quadrivio, corso Cavour, piazzale Alunno, via Nazario Sauro (tratto compreso tra piazzale Alunno e via Chiesa) e tutte le vie e le aree pubbliche adiacenti alla recinzione perimetrale esterna del campo sportivo della Giostra.

Firmata dal vicesindaco folignate anche un’altra ordinanza – sempre in occasione dello svolgimento della Giostra della Quintana – che entrerà in vigore dalle 19 di sabato 7 agosto e proseguirà fino al termine della manifestazione – con il divieto assoluto di vendita o somministrazione, sia in sede fissa che in forma itinerante, da parte di qualsiasi tipologia di esercizio, imprenditore, o diverso operatore, di bevande alcoliche con gradazione del contenuto alcolico in volume superiore al 3,5%, sia all’interno che nelle immediate pertinenze del campo sportivo utilizzato per la Giostra. Il divieto, nel corso dello svolgimento della manifestazione, viene esteso anche alla vendita, all’asporto e alla somministrazione di qualsiasi bevanda, o altro prodotto alimentare, contenuto in recipienti di vetro o metallici. Ai trasgressori potrà essere comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 500 euro.