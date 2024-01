Foligno, overdose in centro storico

Overdose in centro storico a Foligno per un uomo di mezza età, che si è sentito male nel primo pomeriggio di venerdì 26 gennaio, mentre si trovava per strada in via Arti e Mestieri. Ad intervenire sul posto sono stati, poco prima delle 14, i sanitari del 118 che hanno allertato le forze dell’ordine. A raggiungere il luogo del soccorso sono stati, quindi, gli agenti del Commissariato di via Garibaldi, agli ordini del vice questore aggiunto Adriano Felici. Soccorso dai sanitari, l’uomo ha ripreso conoscenza poco dopo. È stato quindi trasportato in ambulanza al pronto soccorso del “San Giovanni Battista” per ulteriori accertamenti, dove si trova attualmente in osservazione.