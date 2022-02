Foligno, perde la vanga in superstrada: interviene la polizia

Nella serata di domenica 27 febbraio gli agenti di polizia del commissariato di Foligno sono intervenuti lungo al E45 all’altezza dello svincolo della statale 77, in direzione Civitanova Marche, dopo la segnalazione di un oggetto pericoloso che invadeva parte della carreggiata. Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno rallentato temporaneamente e deviato il flusso veicolare sulla corsia di sorpasso e successivamente hanno recuperato l’attrezzo. Si trattava di una vanga da lavoro, spiegano dalla Questura di Perugia, probabilmente scivolata da qualche mezzo in transito. Pochi minuti e la viabilità è stata ripristinata, senza particolari disagi per la circolazione e, soprattutto, scongiurando il rischio di possibili incidenti. Alla luce dei numerosi eventi che sono stati registrati negli ultimi giorni, dalla Polizia di Stato ricordano a tutti gli automobilisti e autotrasportatori che l’articolo 164 del codice della strada stabilisce che il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare eventuali cadute o dispersioni, da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida. Tra le raccomandazioni, poi, quella di non compromettere la stabilità del veicolo e di non coprire i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento. La sanzione prevista in caso di violazione va da 87 a 345 euro.