Foligno, polizia blocca lite fuori dagli Orti Orfini

Un'animata lite fermata dall'intervento della polizia. È quanto avvenuto nella serata di Pasquetta, immediatamente fuori dagli Orti Orfini di Foligno, dove si è reso necessario l'arrivo di una volante dopo la segnalazione in commissariato della lite. A richiedere l'intervento della polizia è stato proprio uno dei due contendenti, preoccupato per l'atteggiamento dell'altro. Giunti sul posto, gli agenti della volante hanno dapprima parlato con la persona che aveva chiesto l'intervento, un 35enne italiano con precedenti. Lo stesso che ha riferito ai poliziotti di aver discusso animatamente, per futili motivi, con un 26enne straniero già noto alle forze dell'ordine. Gli operatori, dopo aver riportato la calma, hanno verificato che nessuno dei due avesse armi, informandoli sulle proprie facoltà di legge. Al termine delle attività di rito, i poliziotti hanno inserito l’evento nell’applicativo interforze “Scudo”. Si tratta del software di supporto alla gestione delle attività di “pronto intervento”, di fondamentale importanza nell’ambito della prevenzione e del contrasto dei fenomeni connessi alle violenze domestiche o di genere. L’applicativo, destinato agli operatori delle forze dell’ordine impegnati nei servizi di controllo del territorio, integra i sistemi operativi multimediali e informativi già in uso,consentendo di evidenziare i precedenti interventi degli equipaggi nei confronti di vittime di lite o violenza, anche nei casi in cui non sia stata proposta denuncia o querela.