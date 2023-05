Foligno, proiettile in lavanderia: indaga la polizia

Un proiettile all'interno di una lavatrice. È la scioccante scoperta fatta dalla proprietaria di una lavanderia di Foligno, che ha immediatamente allertato gli agenti del commissariato di Foligno. Giunti sul posto, gli agenti hanno ascoltato il racconto della donna. La stessa che ha riferito ai poliziotti come, durante lo svuotamento di una lavatrice, effettuato alla fine del ciclo di lavaggio del carico di abiti, aveva notato la presenza all'interno del cesto contenitore di un proiettile per pistola. Incredula, la donna ha osservato bene l’oggetto confermando così i propri dubbi e, successivamente, ha allertato velocemente la polizia. Gli agenti della Volante del commissariato di Foligno, effettuati tutti gli accertamenti, hanno provveduto al sequestro dell’oggetto. Si tratta di un proiettile per pistola calibro 9x21. In corso gli accertamenti volti all'identificazione del possessore, nonché della negligente custodia della munizione.