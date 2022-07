Foligno, pugni e calci agli agenti intervenuti per sedare la rissa: un arresto

Un'accesa discussione poi degenerata in rissa, che ha coinvolto anche gli agenti della polizia locale. È quanto avvenuto nei giorni scorsi nel centro storico di Foligno, con gli uomini del comando di viale Marconi che erano intervenuti per sedare una rissa tra alcune persone. Nel tentativo di separare i litiganti – fanno sapere dalla polizia locale - uno di questi ha opposto una forte resistenza al personale intervenuto, sferrando violentemente pugni e calci. Nel frattempo sono giunti i rinforzi che sono riusciti ad allontanare i presenti e a separare i contendenti, riportando poco dopo la situazione alla normalità. L'arresto dell'aggressore, poi convalidato, ha portato anche alla denuncia del soggetto all'autorità giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni volontarie aggravate in relazione altresì alla violazione delle prescrizioni della misura di sicurezza della sorveglianza speciale emessa a suo carico.