A Foligno riaperto il confronto sul salario dei lavoratori comunali

“Riavvio delle relazioni sindacali tra tutti gli attori del sistema sindacale”. È quanto comunicato a tutti i lavoratori del Comune di Foligno e della polizia locale dal dirigente sindacale Usb Pubblico Impiego, Giovannino Pirone, dopo che, nei giorni scorsi, l’organizzazione, nell’ambito delle procedure conciliative della legge sullo sciopero ed interne all’Ente, ha incontrato proprio l’amministrazione Zuccarini per discutere di problematiche del personale. Stando alla nota firmata da Pirone, “grazie ad un clima di ritrovato dialogo con l’amministrazione, incarnata dalla dottoressa Lattanzi e dal segretario generale, il dottor Bruno, l’Usb ha rimesso al centro dell’agenda della stessa amministrazione, il salario e il progresso economico e sociale di tutti i lavoratori del Comune e del Corpo di polizia locale, sgomberando definitivamente il campo – si legge ancora – dalle mistificazioni”. E, sottolineando poi come “non vi sia progresso economico e sociale senza l’ascolto delle rappresentanze dei lavoratori, che non hanno abdicato al loro ruolo”, l’Usb spiega come si vada verso “l’avvio, finalmente, della contrattazione decentrata per l’escussione di tutti gli istituti contrattuali discendenti dal Ccnl 2019-21 e finalmente anche delle tanto agognate progressioni economiche orizzontali”. Infine, come evidenziato sempre dall’Unione sindacale di base, “senza volersi appuntare sul petto facili medaglie, Usb Pi Comune di Foligno è stata, ad oggi, l’unica organizzazione sindacale che ha onorato e difeso il mandato riconosciuto dai lavoratori comunali di Foligno alle Rsu 2022”.