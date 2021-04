Foligno, ritrovato quadro del XVII secolo trafugato a Modena 22 anni fa

Denunciati per ricettazione un 50enne residente nella città della Quintana ed un esperto d'informatica di Pistoia. Il dipinto, già imballato, era pronto per essere spedito in Sicilia

Pubblicato il 17/04/2021 - 11:25 - Modificato il 17/04/2021 - 11:35