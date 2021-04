Foligno, scooter a fuoco mentre guida: arrivano i vigili del fuoco

Stava percorrendo viale Roma, quando lo scooter ha iniziato a prendergli fuoco. E' quanto accaduto intorno all'ora di pranzo a Foligno. L'uomo in sella al motociclo è stato avvisato delle fiamme da alcune persone. Giusto il tempo di fermarsi e mettersi in sicurezza che l'incendio ha preso il sopravvento del mezzo a due ruote. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati in viale Roma per domare le fiamme. Per il conducente un po' di spavento, ma fortunatamente nessuna conseguenza.