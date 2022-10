Foligno, sequestrati oltre un chilo di cocaina e più di 33mila euro

Oltre un chilo di cocaina e 33.450 euro in contanti. È quanto sequestrato dal Reparto operativo nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Perugia in un’abitazione di Foligno. Nel corso dell’operazione sono state, inoltre, arrestate due persone, una delle quali residente in Lombardia. Secondo quanto fanno sapere le forze dell’ordine, si tratterebbe del venditore e dell’acquirente della droga. Intanto proseguono le indagini della Procura di Spoleto, che si concentreranno ora anche sui due smartphone recuperati all’interno dell’abitazione. I presupposti del sequestro e gli indizi a carico degli arrestati saranno valutati dal Gip del Tribunale di Spoleto nel giudizio di convalida.