Foligno, si allontana dall'Rsa dove era ospite: la polizia locale lo riporta nella struttura

Si era allontanato in stato confusionale dalla residenza per anziani dove si trovava facendo perdere le tracce, ma le agenti del comando di polizia locale di Foligno lo hanno individuato. Successivamente l'uomo, un ottantenne, è stato riaccompagnato nella struttura. L’equipaggio di una pattuglia del Comando di viale Marconi, in servizio a piedi nel centro della città, aveva notato una persona anziana confusa, che, dopo essersi smarrita, percorreva a piedi la carreggiata stradale invadendola repentinamente, al punto da rischiare di mettere in serio pericolo se stesso e gli altri utenti della strada. Le agenti si sono avvicinate all’uomo, spaventato, cercando di rassicurarlo ed interagire con lui, al fine di acquisire informazioni utili per contattare i parenti a cui affidarlo o comunque riaccompagnarlo nella propria dimora. Dopo averlo tranquillizzato, le agenti – che nel frattempo hanno acquisito informazioni utili sull’anziano – sono riuscite, tramite la centrale operativa, a mettersi in contatto con i responsabili della struttura da cui si era allontanato, dove veniva accompagnato con una autolettiga e riaffidato alle cure degli operatori.