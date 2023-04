Foligno, teme la presenza di ladri in casa e chiama la polizia

Svegliata da forti colpi al portone d'ingresso chiama la polizia. È quanto avvenuto la scorsa notte, intorno alle una. Ad intervenire gli agenti del commissariato di Foligno, impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio. Come detto, intorno all'una di notte la sala operativa ha ricevuto una richiesta d'aiuto da parte di una donna. La stessa che ha riferito agli operatori le preoccupazioni dell'anziana madre, svegliata in piena notte da alcuni forti rumori alla porta della propria abitazione. Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso contatti con la signora, la quale, visibilmente impaurita, ha raccontato tutto. Temendo che qualcuno stesse cercando di introdursi nell’appartamento, aveva immediatamente allertato la figlia che poi aveva chiamato la polizia. Compreso lo stato d’animo della donna, gli agenti hanno subito provato a rasserenarla. Hanno poi effettuato un controllo delle parti condominiali dell’edificio e della zona esterna, senza rilevare nessuna persona sospetta. Dopo aver appurato che non vi erano segni di effrazione, gli operatori hanno atteso l’arrivo dei familiari dell’anziana che, giunti poco dopo, hanno ringraziato i poliziotti per la sensibilità e la professionalità dimostrata.