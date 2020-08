Foligno, trovata senza vita in casa: si attendono i risultati dell’autopsia

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di una donna di 55 anni ritrovata senza vita nella sua abitazione di via Palombaro a Foligno nella giornata di sabato 15 agosto. C’è attesa, infatti, per gli esiti dell’esame autoptico disposto sul corpo della vittima, grazie ai quali gli inquirenti sperano di far luce su quanto accaduto. A far scattare l’allarme nella giornata di Ferragosto era stato un parente, che aveva allertato il 112 non riuscendosi a mettere in contatto con la donna. Ad intervenire in via Palombaro, dunque, gli uomini della caserma di via Garibaldi, coordinati dal comandante Alessandro Pericoli Ridolfini. Una volta all’interno dell’appartamento, la tragica scoperta: il corpo senza vita della donna. Massimo riserbo sulle indagini anche se, secondo quanto si apprende, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza sulla vittima. Ma, come detto, a chiarire le circostanze saranno i risultati dell’autopsia disposta sul corpo della 55enne.