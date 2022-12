A Foligno tutto pronto per il doppio “concertone” di fine anno

Il palco c’è e l’attesa sta ormai per finire. Ancora poche ore, infatti, e poi Foligno darà ufficialmente inizio ai festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Lo farà con due serate di musica a cui farà da sfondo la centralissima piazza della Repubblica. Lì, dove da qualche giorno, appunto, campeggia il palco firmato Paiper Festival. Dopo due anni, dunque, tutto è pronto per il grande ritorno del concerto di fine anno in piazza, dopo la pausa forzata dovuta al Covid.

Come detto, però, saranno due le serate tra musica, intrattenimento e spettacolo in cartellone per il “Paiper New Year 2023”. Si parte venerdì 30 dicembre, alle 21.30, quando a risuonare in piazza sarà la musica dei Gazebo, anticipata dagli umbri Moà e Roberto Giglioni. Tra i protagonisti della prima serata, poi, Claudio Casalini, i ballerini de La valigia dell’artista e il barzellettiere di casa Raoul Maiuli. Il “Capodanno al centro del mondo” proseguirà, poi, nell’ultima notte di questo 2022. A partire dalle 21.30 di sabato 31 dicembre, infatti, la piazza tornerà a riempirsi di musica con i dj della Paiper Family, ma non solo. Ospiti d’eccezione della serata, chiamati a far ballare il pubblico in piazza in attesa dello scoccare della mezzanotte, saranno anche gli Snap! e Moà. A presentare entrambe le serate Manuela Marinangeli e Mauro Silvestri.

Ed in attesa di vivere appieno e in tranquillità le emozioni del Capodanno in piazza, è stato predisposto un apposito piano di sicurezza per la gestione delle due serate, coordinato dalla Polizia di Stato attraverso il Commissariato folignate in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e il Comando della Polizia municipale. Forze dell’ordine in prima fila, dunque, al fianco del servizio di sicurezza organizzato dall’associazione Paiper, che prevede la presenza di steward che regoleranno l’accesso di cittadini e turisti in piazza attraverso un sistema di contapersone. “Abbiamo messo a punto un servizio interforze - spiega il dirigente del Commissariato di via Garibaldi, Adriano Felici - che ci consentirà di monitorare l’andamento delle due serate. In particolar modo quella del 31 dicembre quando, proprio in virtù della fine dell’anno, ci si attende un maggior numero di persone in piazza”. All’incirca 2mila quelle stimate e che, come detto, avranno accesso all’area in cui si trova il palco attraverso quattro varchi, che corrispondono, di fatto, ai quattro accessi di piazza della Repubblica. E a far sì che tutto vada per il meglio, come detto, ci saranno non solo i vigilantes ma anche le forze dell’ordine che presidieranno l’intera zona non solo durante il “concertone di fine anno”, ma anche durante il deflusso del pubblico e fino a quando ci sarà gente in piazza.

Intanto dal Comune di Foligno arriva un’ordinanza per la gestione della viabilità in concomitanza con le due serate del Paiper. Il documento, che porta la data del 27 dicembre scorso e la firma del sindaco Stefano Zuccarini, prevede in particolare il prolungamento della zona a traffico limitato posta ai varchi di via Garibaldi, via XX Settembre, via San Giovanni dell’Acqua e via Mazzini. Entrando nel dettaglio del provvedimento, non sarà possibile accedere in centro venerdì 30 e sabato 31 dicembre fino alle 4 del mattino e domenica primo gennaio fino alle 5 del mattino. Invariati, invece, gli orari di funzionamento del varco di accesso alla Ztl in via Santa Caterina.