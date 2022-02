Foligno, ubriaco alla guida danneggia tre auto in sosta

Settantanove servizi esterni. È il bilancio dei controlli dell'ultima settimana effettuati dai carabinieri della compagnia di Foligno. Obiettivo, quello di reprimere i reati in genere, con particolare attenzione alla prevenzione di quelli contro il patrimonio e il controllo del rispetto delle norme anti Covid-19. I militari impiegati hanno proceduto al controllo di 390 veicoli, 605 persone e 58 esercizi commerciali. Questa attività ha portato ad effettuare 45 contravvenzioni al Codice della strada, tra le quali 8 sequestri amministrativi del mezzo per mancanza di copertura assicurativa, e dodici per guida senza cinturo o con uso del cellulare. Inoltre sono stati rilevati tre sinistri stradali fortunatamente senza gravi conseguenze, dei quali uno con feriti lievi. Martedì sera, i carabinieri della sezione Radiomobile hanno trovato una persona ubriaca alla guida. L'uomo, dopo aver perso il controllo della propria auto e danneggiato tre veicoli in sosta, è stato fermato dai militari, risultando positivo all'alcol test. Per lui patente sospesa e mezzo sottoposto a fermo amministrativo. Inoltre, in attuazione alle disposizioni relative alla particolare verifica del rispetto delle misure volte ad impedire la diffusione del Covid 19, sono stati controllati 17 esercizi commerciali e 82 green pass, senza elevare multe per il mancato rispetto della normativa.