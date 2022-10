Foligno, ubriaco molesta i clienti di un negozio

Ubriaco, ha iniziato a molestare i clienti di un negozio, rendendo necessario l’intervento di una volante della polizia. È accaduto a Foligno dove, a seguito di una segnalazione, gli agenti del locale commissariato hanno identificato l’uomo, di origini straniere e con numerosi precedenti di polizia. Durante gli accertamenti è, inoltre, emerso come l’uomo fosse inottemperante all’invito di presentarsi alla questura di Perugia, emesso il 29 settembre scorso. Per questo motivo gli operatori folignati lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria, in violazione dell’articolo 15 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. L’operazione è stata condotta nell’ambito del progetto “Borghi sicuri”, che vede impegnati sul territorio gli agenti del commissariato folignate insieme agli equipaggi del Reparto prevenzione crimine “Umbria-Marche”. Le pattuglie, impiegate durante il turno serale, si sono concentrate nel centro di Foligno, in primis, estendendo poi i controlli anche nella periferia e, in particolare, lungo le principali direttrici della città e nella zona della stazione. Durante il monitoraggio, sono stati effettuati quattro posti di controllo nell’ambito dei quali sono state identificate 52 persone e verificati 35 veicoli. Contestata anche una violazione al codice della strada.