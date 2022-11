Foligno, vuole tracciare il percorso per la mtb ma rimane impantanato con l'auto

Si addentra in un oliveto con il suo 4x4 ma rimane impantanato. A Foligno è servito l'intervento di una pattuglia della polizia locale che, insieme ad un agricoltore e al suo trattore, sono riusciti a recuperare un uomo incastrato nel fango. Il “salvataggio” è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 18 novembre, giorno in cui ricadono i festeggiamenti del 176esimo anniversario del Corpo di viale Marconi. E, dopo una mattinata di celebrazioni, gli agenti della polizia locale di Foligno sono subito tornati operativi, soccorrendo lo sfortunato protagonista dell'episodio. L'uomo, con l'obiettivo di “tracciare” un percorso da percorrere poi con la propria mountain bike, ha imboccato un sentiero nei pressi di un oliveto tra le frazioni di Acquabianca e Ravignano. Ma, nonostante le marce ridotte del suo 4x4, il fango ha avuto la meglio. Complici le forti precipitazioni delle scorse ore, il sentiero era diventato impossibile da percorrere. Rimasto bloccato nel fango, l'uomo ha chiesto aiuto agli agenti che, a loro volta, hanno interpellato un agricoltore della zona. Lo stesso che, con il suo trattore, è riuscito a tirare fuori dall'impervio sentiero la macchina. Gli agenti della polizia locale si trovavano da quelle parti per controllare le condizioni delle strade a seguito della pioggia caduta sul territorio e hanno coordinato tutte le operazioni di recupero.