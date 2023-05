Fulmine manda in tilt i semafori di ponte San Magno

Fulmine manda in tilt l'impianto semaforico di ponte San Magno. È quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 23 maggio. Un po' di pioggia, unita a tuoni e fulmini, hanno caratterizzato il temporale sviluppatosi su Foligno e che ha evidentemente causato anche dei danni. In particolare, la saetta è caduta proprio sulla centralina posta in via XVI giugno, quella che regola i semafori di ponte San Magno. Gli stessi che sono quindi andati fuori uso, diventando inutilizzabili. Provvidenziale l'intervento di una pattuglia della polizia locale di Foligno, che è arrivata sul posto per regolamentare il traffico. Viabilità chiusa da via dei Mille in direzione via XVI giugno, con il ponte che è diventato percorribile a senso unico per gli automobilisti provenienti dall'altra sponda del Topino. Il sopralluogo tecnico permetterà di stabilire quando e come verrà sistemata la centralina.