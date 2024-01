Furti a Foligno, la polizia intensifica i controlli

Si intensificano i controlli della polizia a Foligno per prevenire il fenomeno dei furti, ma anche per il contrasto ai reati predatori in genere. Come sempre, in campo le volanti del Commissariato di via Garibaldi, diretto dal vice questore aggiunto Adriano Felici, ma anche i colleghi del Reparto prevenzione crimine Umbria e Marche che hanno passato al setaccio le principali vie d’accesso alla città. In particolare, nella settimana che si è appena conclusa, i controlli hanno interessato le vie del centro storico, così da scongiurare anche il rischio di scippi e rapine e per arginare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, ma anche le aree periferiche. In particolare, i poliziotti hanno pattugliato la zona della Paciana e le frazioni di Fiamenga, Borroni e Sant’Eraclio. In totale sono state 199 le persone identificate e 77 i veicoli sottoposti a controllo. Monitorati anche sei esercizi pubblici dove, come di consueto, gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all’identificazione dei clienti al fine di accertare l’eventuale presenza di pregiudicati, e hanno effettuato tutte quelle verifiche di natura amministrativa che servono a valutare il rispetto delle norme previste dal Tulps, con particolare attenzione al divieto di somministrazione di alcol a minori.