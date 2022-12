Furti a Foligno, parla il vice questore Felici

La “denuncia” corre sui social, dove nelle ultime settimane sono stati diversi i post pubblicati da utenti che segnalavano episodi di furti o tentati furti in abitazioni di Foligno ad opera di ladri anche “acrobati”, capaci di raggiungere persino i piani più alti dei palazzi attraverso le grondaie. Eppure la situazione non è così allarmante come possono far pensare i racconti di sfortunati cittadini che, loro malgrado, si sono ritrovati faccia a faccia con malintenzionati o, rientrati in casa, l’hanno trovata a soqquadro. A parlare, in questo caso, sono i dati in possesso della polizia. “Stiamo sì registrando casi di furti, con qualche episodio in più rispetto ad esempio al mese di ottobre - spiega il vice questore Adriano Felici, a capo del Commissariato di Foligno -, ma numericamente parlando ad oggi risultano inferiori a quelli commessi nello stesso periodo dello scorso anno”. Nonostante i numeri, però, l’attenzione del Commissariato di via Garibaldi resta alta. Anzi, come spiegato dallo stesso vice questore Felici, è stata incrementata l’attività di controllo e monitoraggio da parte delle forze dell’ordine sul territorio, sia attraverso il personale di via Garibaldi, sia con l’ausilio degli uomini del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche. “Purtroppo - spiega Adriano Felici - nel periodo delle festività natalizie si registra un trend in aumento del fenomeno, soprattutto rispetto ai mesi che lo precedono e lo seguono. La maggior parte dei furti, stando anche alle statistiche, si registra principalmente nelle ore pomeridiane, questo perché nelle settimane antecedenti le feste in quella fascia oraria è più difficile che le famiglie siano a casa. Al netto degli impegni lavorativi, infatti, i cittadini sfruttano quei momenti per uscire a fare acquisti in vista del Natale o per altri impegni legati al periodo. In queste circostanze - prosegue il vice questore Felici - si creano le migliori condizioni possibili affinché possano essere messi a segno dei furti in abitazione. Da parte nostra - ha quindi concluso - stiamo, però, cercando di prevenire questo fenomeno con un maggior pattugliamento del territorio”. Nessun emergenza furti, dunque, anche se l’attenzione deve restare alta pure tra i cittadini. Attenzione, dunque, a porte e finestre, assicurandosi che siano ben chiuse e segnalare alle autorità competenti movimenti o presenze sospette nelle vicinanze delle proprie abitazioni.