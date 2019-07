I genitori gli negano i soldi per la droga, lui dà in escandescenza e distrugge i mobili di casa

Chiede i soldi per la droga ai genitori e poi al nonno, ma in entrambi i casi riceve un secco “no”. Così, un quarantenne di Foligno ha iniziato a dare in escandescenza, distruggendo i mobili di casa. Un gesto d'ira che lo ha portato a spaccare anche diversi suppellettili, fino a quando sono stati gli stessi genitori a comporre il 113 e chiedere l'intervento della polizia. Sul posto sono quindi arrivati gli agenti del commissariato di Foligno, che hanno prima calmato l'uomo per poi iniziare a perquisire casa. Alla fine i poliziotti hanno trovato un etto di hashish ed un bilancino di precisione. Per il tossicodipendente è quindi scattato l'arresto, con il giudice che ha successivamente disposto per direttissima il divieto di dimora nel Comune di Foligno. E' proprio nell'abitazione di famiglia che il 40enne preparava le dosi per poi spacciare l'hashish. Per lui l'accusa è quindi quella di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Oltre al divieto di dimora a Foligno, l'uomo dovrà presentarsi tutti i giorni in Questura a Perugia con l'obbligo di firma mattina e pomeriggio.