Gianmarco e Matteo sono i primi nati del 2024 al "San Giovanni Battista"

Si sono fatti un po' desiderare ma alla fine l'attesa è stata premiata, in questo primo giorno del 2024, con la nascita al "San Giovanni Battista" di Foligno di due bellissimi bambini e con l'imminente arrivo di una bambina. Sono i primi nati del 2024 negli ospedali dell'azienda Usl Umbria 2. Alle 17.42 è venuto alla luce Gianmarco, un bimbo di 3930 grammi. Augurissimi e congratulazioni ai genitori di Spoleto, mamma Eleonora e papà Marcello. A pochi minuti di distanza, alle 18.05, è nato Matteo da mamma Graziella e papà Francesco, sempre di Spoleto, del peso di 3750 grammi. Insomma, un superlavoro per gli staff di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria concentrato in pochi istanti. Felicissimi ovviamente i genitori, ma c'è grande soddisfazione anche nella squadra di professionisti della Usl Umbria 2 che, con la consueta grande competenza, ha gestito al meglio le operazioni. Congratulazioni quindi ai ginecologi Francesco Servidio e Leonardo Alunni Carrozza, alla pediatra Annalisa Mencarelli, alle ostetriche Sara Sirci, Erminia Pambianchi e Nidia Quispe, all'infermiera Maurizia Sansoni e all'operatrice socio sanitaria Morena Bacaro. Come detto sempre a Foligno è imminente l'arrivo di Sofia, da mamma Serena. Il terzo bebé del 2024.