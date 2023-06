Giostra della Sfida: la diretta

Al Campo de li giochi tutto è pronto per vivere le emozioni della Sfida 2023, che vedrà scendere in pista i dieci binomi, pronti a darsi battaglia per la conquista del palio dipinto dall’artista siciliano Dario Agati. Sull’otto di gara sarà caccia all’Animo del rione Giotti, Massimo Gubbini, vincitore in carica. Suo, infatti, il trionfo nella Rivincita dello scorso anno in sella ad Anna Aurora, sostituita quest’anno da Daytona Man. Ad anticipare, come sempre, la singolar tenzone sarà, a partire dalle 21, l’ingresso in campo della rappresentanze rionali e dei vertici dell’Ente Giostra.

ORDINE DI INGRESSO IN CAMPO DEI DIECI BINOMI:

Cassero: Marco Diafaldi in sella a Gungio

Giotti: Massimo Gubbini in sella a Daytona Man

Morlupo: Alessandro Candelori in sella a Franceschina

Badia: Lorenzo Melosso in sella a Texas Cactus

Contrastanga: Daniele Scarponi in sella a Temesvar

Pugilli: Nicholas Lionetti in sella a Run To Me

Ammanniti: Mattia Zannori in sella a Non succederà più

La Mora: Luca Morosini in sella a You are My Boy

Spada: Tommaso Finestra in sella a Romantic Walk

Croce Bianca: Pierluigi Chicchini in sella a Sopran Hadley