Girava liberamente nel centro di Foligno ma era agli arresti domiciliari

Girava tranquillamente nel centro storico di Foligno, ma era agli arresti domiciliari. A scoprirlo sono stati i carabinieri della sezione cittadina della Radiomobile che, nel corso di un pattugliamento del centro storico. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto ad un controllo di routine. Durante gli accertamenti è emerso che il cittadino era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora in un comune limitrofo, oltre all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'uomo è stato quindi dichiarato in arresto. Al termine delle formalità l’uomo, così come disposto dal Tribunale di Spoleto, è stato accompagnato nella sua abitazione di residenza in regime di detenzione domiciliare. All’esito dell’udienza con rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato.