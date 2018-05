Giro d'Italia: ecco le strade interessate a Foligno. Pronta una manifestazione pro-Palestina

Il Giro d'Italia è pronto a toccare l'Umbria. Domani, martedì 15 maggio, la carovana rosa in partenza da Penne arriverà a Gualdo Tadino. Il giorno successivo invece, i ciclisti ripartiranno da Assisi per fermarsi ad Osimo, nelle Marche. In entrambi i giorni, nel tragitto che effettuerà il Giro d'Italia, sarà interessato anche il territorio comunale di Foligno. Martedì, intorno alle 16, la corsa ciclistica toccherà la frazione di Annifo dove è previsto un Gran premio della montagna. Il paesino è in gran fermento, con la Pro Loco che ha previsto coreografie speciali al passaggio delle due ruote. Per l'occasione nella mattinata di lunedì è stato sistemato anche l'asfalto di alcune strade, così come è avvenuto per la rampa di ingresso alla Ss75 nello svincolo di Foligno Nord. Nella giornata di mercoledì 16 maggio invece, i ciclisti da Spello passeranno a Foligno nel secondo tratto di viale Firenze, ovvero quello che tocca la zona industriale de La Paciana, per poi superare Madonna Fiamenga. Lungo le zone di passaggio del Giro d’Italia, sono stati affissi manifesti di benvenuto. Mercoledì a Foligno è prevista la chiusura anticipata delle scuole alle 12, mentre la circolazione subirà delle modifiche nei tratti interessati dal passaggio. Oltre al divieto di sosta dalle 8 alle 15 in viale Firenze nel tratto tra via Ricci e la rotatoria di Madonna Fiamenga, previsto il divieto di circolazione dalle 13 e fino al passaggio della corsa ciclistica nelle stesse zone. Divieto di circolazione anche in altri incroci a cavallo tra la Ss 316 (via Arcamone, via Innamorati, via La Louviere), viale Firenze (via Monte Adamello, via Monte Conero, via Monte Gargano), via Baldaccini (via Laghi di Pilato, via La Louviere), via Vici (via Fedeli, via Baldaccini), via Ricci con via Nieri e via Bettini con largo Neri. MANIFESTAZIONE PRO PALESTINA – Intanto, in vista del passaggio umbro del Giro d'Italia, a Foligno è stato organizzata una protesta pacifica contro la decisione presa dagli organizzatori della manifestazione di partire quest'anno da Gerusalemme. Per il movimento che ha organizzato la protesta pacifica, l'Italia non può “partecipare ad una maxioperazione di propaganda che ignora le vittime e mostra in televisione le immagini quotidiani di una Gerusalemme pacificata dove tutto scorre normale”. E' per questo che mercoledì lungo la rotatoria di viale Firenze sventoleranno alcune bandiere palestinesi insieme a quelle della pace ed alcuni manifesti contro l'organizzazione del Giro in Israele.