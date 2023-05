Giro d'Italia, a Foligno scuole chiuse. Viabilità: le alternative al blocco del traffico

Chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido privati, su tutto il territorio comunale. A disporlo è un'ordinanza del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, in vista del passaggio del Giro d'Italia in città. Il provvedimento è previsto per la giornata di sabato 13 maggio. Quando, appunto, Foligno vedrà il passaggio dell'ottava tappa della Carovana rosa, che partirà da Terni per arrivare a Fossombrone. Per l'occasione, verrà attivato anche il Coc (Centro operativo comunale) composto dai dirigenti Sandra Ansuini e Francesco Castellani, il geometra Maurizio Balducci e dal comandante della polizia locale, Marco Baffa. La tappa numero 8 prevede a Foligno un traguardo volante di fronte la caserma "Gonzaga", dove verranno allestite delle apposite coreografie tricolore a cura della stessa caserma; la sosta ufficiale della famosa Carovana pubblicitaria del Giro. La corsa sarà infatti anticipata di circa 90 minuti dalla Carovana pubblicitaria, lungo tutto il tracciato ufficiale. La Carovana è un contenitore di attività di intrattenimento che raggruppa tanti automezzi divertenti e scenografici che attraversano tutta l’Italia anticipando la gara con musica e giochi e che coinvolge con musica e spettacolo il pubblico presente sulla strada, in attesa del passaggio dei corridori. Ai cittadini saranno offerti diverimento, colore, animazione, possibilità di interazione e gadget da parte dei ragazzi e delle ragazze dei numerosi sponsor presenti. Una festa in movimento, che si fermerà in corso Cavour e largo Carducci per circa 15/20 minuti con arrivo in una fascia oraria tra le 11 e le 11.20.

IL PERCORSO – Il passaggio della gara ciclistica è previsto tra le 13 e le 13.15. A Foligno, il Giro d'Italia arriverà passando da Trevi, per percorrere via delle Industrie, via Santocchia, viale Roma, piazzale Alunno, viale Mezzetti, piazza Unità d'Italia, viale Flavio Ottaviani, porta San Felicianetto, via Cesare Battisti, porta Ancona, via IV Novembre, via Goffredo Mameli, via Hoffman, rotatoria via Allegri, innesto Ss 3, per poi proseguire percorrendo la Flaminia lungo Valtopina e in direzione di Nocera Umbra. E, proprio in queste vie, la circolazione sarà interdetta dalle 10.45 di sabato 13 maggio fino alle 13.30 circa e, comunque, fino al termine del passaggio dei ciclisti. L'ingresso Foligno Nord rimarrà sempre accessibile da tutte le direzioni.

PERCORSO CAROVANA PUBBLICITARIA – I ciclisti saranno anticipati dall'arrivo della carovana pubblicitaria, previsto a Foligno per le 11.20. Questo il percorso delineato: dal confine con Trevi a via delle Industrie, via Santocchia, viale Roma, piazza Alunno. La carovana pubblicitaria uscirà dal percorso gara per imboccare corso Cavour, largo Carducci ed effettuare una sosta di 15/20 minuti. Poi si ripartirà per piazza Faloci, via Gentile da Foligno. Quindi il rientro sul percorso gara: via IV Novembre, via Mameli, via Hoffman, rotatoria via Allegri, innesto con la Ss3 Flaminia per proseguire verso Valtopina.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE - Queste le vie interesate dal divieto di sosta con rimozione, per consentire lo svolgimento del Giro d'Italia.

- Dalle 15 di venerdì 12 maggio alle 15 di sabato 13 maggio: parcheggio ex Zuccherificio, via Mameli (tratto compreso tra via IV Novembre e via Subasio

- Dalle 19 di venerdì 12 maggio alle 15 di sabato 13 maggio: piazzale Alunno, viale Mezzetti, piazzale Unità d'Italia, via Ottaviani, via Battisti (tratto compreso tra porta San Felicianetto e piazzale Ancona), via Mameli (tratto compreso tra via Subasio e via Hoffman)

- Dalle 7 alle 15 di sabato 13 maggio: via Madrid, via delle Industrie, via Santocchia, viale Roma, via XV Giugno, via Filzi, piazzale Ancona, via IV Novembre, via Hoffman

VIABILITÀ ALTERNATIVA

Tratto da S.Eraclio a Centro Commerciale Piazza Umbra

- in uscita dal centro commerciale Decathlon e da via Casale Elvira (FLEX Village) - via dell' Industrie - via Cupa

1° percorso consigliato uscita da rotatoria Foligno Sud -> innesto SS 3 Flaminia direzione Spoleto -> uscita Trevi per inversione di marcia per coloro che intendono tornare a Foligno con uscita a Foligno Nord

2° percorso consigliato uscita da via Cupa nel tratto ove vige il divieto di accesso che nell'occasione sarà a doppio senso - attraversamento via Santocchia (impianto semaforico) -> prosecuzione di via Cupa -› via Spoleto

Via Santocchia

Residenti nel blocco di via Ungaretti uscita obbligatoria direzione via del Pantano (lato ex marmista) attraversamento con bypass via Santocchia - prosecuzione via del Pantano -› via Cupa -> via Spoleto

Via Tamburini

By-pass con attraversamento via Santocchia da via Tamburini (lato aeroporto) a prosecuzione via Tamburini (lato frazione S. Eraclio)

Frazione Sant'Eraclio

in entrata da via Flaminia Vecchia (cimitero)

in uscita da via I Maggio - via Roma -> via Albinoni - via Flaminia Vecchia

in uscita da via Spoleto -> via Pozzo Secco -> rotatoria Onpi direzione P.zza Umbra - con possibilità svolta verso centro commerciale P.zza Umbra

Via dell'Artigianato

Residenti nel blocco I. Nievo- Berchet - via dell'Artigianato uscita da via Pirandello con attraversamento via Roma -› rotatoria via Fano -> via Fano -› via Flaminia Vecchia

Frazione Sterpete

in uscita da via Intermezzi -> via Cagliari - via Tamburini - attraversamento con bypass via Santocchia - interno S.Eraclio

in ingresso da via 3 Febbraio attraversamento con bypass via Roma -› via Napoli -› via Intermezzi (quando possibile)

Via S. Maria in Campis

Residenti nel blocco S.Maria in Campis attraversamento con bypass via Roma -> via Cave Ardeatine

Piazzale Alunno

Provenienti da via N. Sauro direzione obbligatoria -> P.le Alunno - via P.Gori Provenienti da via Battisti- via Filzi - Via XV Giugno direzione obbligatoria - P.le Alunno -> via P.Gori

Porta San Felicianetto

in uscita da via Umberto I - via Oberdan direzione obbligatoria verso P.le alunno

Centro storico

in ingresso accesso da P.le Firenze - P.ta Todi

in uscita da P.ta San Felicianetto direzione obbligatoria verso P.le Alunno

in uscita da via Cairoli direzione P.le Alunno

in uscita da P.ta Todi - tutte le direzioni

in uscita da via Gentile da Foligno attraversamento con bypass via IV Novembre direzione obbligatoria-> via Tagliamento

Zona Prato Smeraldo

Residenti nel blocco compreso tra via U. Di Gisberto e via Val D'Aosta

uscita in via U. Di Gisberto attraversamento con bypass di via Mameli - via dei Trinci

ingresso da via degli Anastasi attraversamento con bypass di via Mameli - via Liguria

Zona Sportella Marini - Ina Casa

uscita e ingresso da complanare SS 3 Flaminia