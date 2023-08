Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria: la polizia intensifica i controlli

Continuano i controlli straordinari del territorio - che si inseriscono nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri” - in tutta la provincia di Perugia. Obiettivo dichiarato è quello di innalzare la sicurezza, reale e percepita, e prevenire episodi criminosi. Questo fine settimana, i controlli si sono concentrati a Giano dell’Umbria e a Gualdo Cattaneo. Il monitoraggio, oltre al personale del commissariato di Foligno, ha visto impiegati gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche e le polizie locali dei comuni interessati che hanno monitorato le zone residenziali, le zone industriali e le località periferiche per prevenire i furti. Effettuati anche dei posti di controllo lungo le principali vie d’accesso delle città per verificare il rispetto delle norme sulla circolazione stradale e sottoporre a controlli più approfonditi le persone sospette o pregiudicate. Durante le verifiche, sono stati effettuati dei pattugliamenti delle vie dei centri storici e delle piazze per contrastare i fenomeni di molestia e disturbo ai turisti, di spaccio di stupefacenti e il compimento di atti illeciti in generale. Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione nelle città hanno identificato 69 persone e monitorato 51 veicoli. Eseguite verifiche anche degli esercizi pubblici dove gli operatori hanno proceduto ad accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati, a verificare il possesso delle licenze amministrative previste dal Tulps e a monitorare l’eventuale somministrazione di alcol a minori.