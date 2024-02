Guida in stato d'ebbrezza: sei mesi di carcere per una 36enne

Doveva scontare sei mesi di carcere per guida in stato d'ebbrezza. Ad arrestarla sono stati gli agenti della polizia di Stato che, a Foligno, hanno rintracciato la donna per portarla a Capanne. I poliziotti hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Perugia, che prevede anche un'ammenda di 2.000 euro. La donna è stata rintracciata dalle volanti del commissariato di Foligno durante gli ordinari servizi di controllo del territorio. Fermata, la 36enne è stata prima accompagnata negli uffici di via Garibaldi e, dopo le attività di rito, è stata portata nel carcere perugino di Capanne. Come detto, la donna dovrà scontare la pena di 6 mesi di carcere, oltre a 2.000 euro di multa per guida in stato di ebbrezza.