Hacker da tutta Europa in arrivo a Foligno per il quarto Social Hackathon Umbria

Tutto pronto nella città della Quintana per la maratona digitale firmata Centro Studi “Città di Foligno”. Da domani e fino a domenica 7 luglio, infatti, si terrà la quarta edizione del Social Hackathon Umbria, che quest’anno affronterà i temi dell’innovazione digitale ad impatto ambientale. Tutti i partecipanti saranno, dunque, al lavoro per sviluppare progetti di innovazione digitale capaci di supportare e migliorare in maniera concreta la tutela dell’ambiente, la cultura ecologica e la diffusione di comportamenti sostenibili.

L’apertura del Social Hackathon Umbria è in programma per domani, giovedì 4 luglio, alle 18 nella sede del Centro Studi. In quell’occasione verranno presentati i progetti in gara e la composizione delle squadre. Alle 20 prenderà ufficialmente il via la competizione, che si concluderà poi sabato 6 luglio sempre alle 20, e cioè dopo 48 ore consecutive di lavoro.

Sei le squadre che si sfideranno su tre diverse tematiche: Protect, Discover e Sustain. Ogni lavoro verrà valutato da una giuria di esperti e dalla social Jury, che potrà incontrare gli hacker sabato pomeriggio. Le squadre saranno composte da docenti e hacker provenienti da varie parti d’Europa. Per la sfida Protect si scontreranno Earth Gardners (associazione no profit italiana) e Aupex (ente pubblico spagnolo). Nell’ambito Discover ci sarà una sfida tutta italiana con Trekkify (gruppo informale under 35) e Terreni digitali (gruppo informale under 35). Per la categoria sustain: Plasti.KO (associazione no-profit spagnola) e Lifecyle (gruppo informale under 35 proveniente dal Regno Unito).

E mentre gli esperti saranno a lavoro, ci saranno molti eventi collaterali aperti a tutti: dall’Eco-digi campus per i bambini ai workshop per docenti; dall’eco tour del fiume Topino alla tavola rotonda sulle Smart Land, per arrivare alla Social Jury e al Mistery Social Event finale. L’evento si concluderà domenica 7 luglio con la presentazione finale dei dei progetti, la premiazione dei migliori e il lancio dell’edizione 2020.

Oltre ai premi di Social Hackathon Umbria, quest’anno verranno assegnati due premi speciali che permetteranno ai vincitori di avere un’occasione concreta e immediata di realizzazione della loro idea: Next economia Digitale assegnerà il premio speciale Next all’idea che meglio risponde ai principi di una nuova economia più inclusiva, partecipata e sostenibile. Il vincitore di questo premio beneficerà di un percorso di accompagnamento verso ulteriori possibilità di sviluppo, oltre a partecipare alla prossima edizione del Festival dell’Economia Civile 2020. Ci sarà poi il premio speciale di GEOsmartcampus che sceglierà tra i partecipanti un progetto al quale assegnare un programma di accelerazione gratuito, del valore di 4mila euro.

Ecco tutti gli appuntamenti in programma:

Eco-Digi Campus - #SHU2019 dedicato ai più piccoli _ Venerdì 5 e sabato 6 luglio, due giorni di campus gratuiti sulla sostenibilità ambientale – dalle 9.30 alle 17.30 per bambini dai 6 ai 14 anni

Crhack labs 4D – divertimento digitale e didattica diffusa _ Venerdì 5 luglio dalle 15 alle 17. Workshop per docenti, animatori digitali, formatori, operatori giovanili sulle nuove frontiere dell’educazione alle competenze digitali.

Tavola rotonda: “Quali competenze per una smartland” _ Sabato 6 luglio dalle 10 alle 12.30. Dibattito aperto con i membri della giuria di #SHU2019 e presentazione di scenari di innovazione sostenibile per la regione Umbria.

Social Jury _ Sabato 6 luglio dalle 15 alle 17.00. Porte aperte per visionare i lavori svolti dai team di hacker in gara. Ai partecipanti alla Social Jury verrà consegnato una spilla in edizione limitata del Social Hackathon Umbria + un ticket drink da utilizzare presso l’Emporio del Gusto in Piazza don Minzoni, a Foligno, tra le 22.00 e le 23.30 dello stesso giorno… Ma non è finita qui, tra tutti i partecipanti alla Social Jury verrà estratto un fortunato vincitore del magnifico cestino di design INDIFFERENZIATO, disegnato da Walter Sbicca e prodotto da Emporium!

Tour del fiume Topino in Ccar-Co2 _ Venerdì 5 luglio e sabato 6 luglio dalle 17 alle 19. Tour di 30 minuti sulle sponde del fiume Topino con fuoristrada a trazione elettrica.

Mistery social event _ Sabato 6 luglio alle 22. Segui la pagina Facebook di SHU per tutte le informazioni

Presentazione e premiazione _ Domenica 7 luglio dalle 9.30