Incidente tra Foligno e Bevagna, intervengono i vigili del fuoco

Intervento natalizio per i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno. Alle 18,45 di sabato 25 dicembre, i pompieri sono intervenuti in località Fossa Renosa, strada che da Foligno porta a Bevagna, per un incidente stradale. Ad essere coinvolta è stata una sola auto, con all'interno solamente il guidatore. La vettura è finita fuori strada, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta nelle ultime ore in zona. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Foligno, anche il 118 e i carabinieri.