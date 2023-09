Incidente mortale a Trevi: due vittime

Incidente mortale nella serata di martedì 25 settembre a Trevi, poco dopo la zona di Matigge, lungo la vecchia Flaminia, in via Popoli. Due le persone che hanno perso la vita dopo essere state investite da un piccolo autocarro. Dopo l’impatto, le due vittime - residenti in zona, secondo quanto si é potuto apprendere sino ad ora - sarebbero state sbalzate lungo la carreggiata, a diverse decine di metri di distanza l’una dall’altra. Ad intervenire sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e i sanitari del 118. In corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente che, come detto, è costato la vita a due persone. La strada é stata interrotta al traffico in entrambe le direzioni. Intanto, secondo quanto si apprende, le vittime sono un uomo di 82 anni di Trevi ed una donna di 76 anni di Foligno.

Seguono aggiornamenti