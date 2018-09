Incidente sul lavoro a Bastardo: coinvolti due operai, uno è gravissimo

Brutto incidente sul lavoro questa mattina, lunedì 10 settembre, in una nota azienda del settore agroalimentare di Bastardo, frazione di Giano dell’Umbria. L’incidente ha coinvolto due lavoratori, feriti in maniera grave e trasportati al San Giovanni Battista di Foligno dove sono ora ricoverati. Il primo, di 43 anni, ha riportato ustioni di grado severo sul 70 per cento del corpo. L’uomo verrà trasferito al centro grandi ustioni di Cesena, ma solo dopo che i sanitari dell’ospedale folignate lo avranno stabilizzato. Il collega, un 62enne, ha invece riportato ustioni di grado inferiore sul 20 per cento del corpo. La prognosi è di venti giorni, con l’uomo che si trova ora ricoverato nel reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale di Foligno. Le condizioni del 62enne, comunque, non preoccupano, mentre il 43enne è in pericolo di vita. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’incidente. Sul posto sono infatti intervenuti gli uomini della caserma spoletina, guidati dal comandante Aniello Falco, e i vigili del fuoco, oltre al personale del 118 per i primi soccorsi. Probabilmente, le ustioni sui corpi dei due sono state causate da una folgorazione avvenuta mentre stavano lavorando alla manutenzione di un impianto elettrico.