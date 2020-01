Incontro pubblico a Scafali, Comune: “Vogliamo conoscere le esigenze del territorio”

L’amministrazione comunale folignate chiama a raccolta i residenti di Scafali. L’occasione è l’incontro pubblico in programma per la serata di giovedì 23 gennaio. Il motivo? La volontà dell’amministrazione guidata da Stefano Zuccarini di prendere nota delle istanze di quanti abitano nella frazione folignate. Di fatto, dunque, un’assemblea pubblica, che sarà ospitata a partire dalle 21 negli spazi del centro sociale. A rappresentare il Comune ci sarà la consigliera comunale in quota Lega Federica Bagatti (che ha l'incarico di studio e approfondimento delle problematiche relative alle periferie urbane), chiamata a farsi carico delle istanze dei cittadini per poi riportarle all’attenzione del sindaco e della sua giunta. Nel corso dell’incontro, dunque, la parola spetterà in primis ai cittadini, che potranno così far presenti quelle che sono le esigenze del territorio.

Territorio recentemente finito al centro delle cronache anche per la spinosa questione della viabilità in via Monte Puranno, che ha letteralmente spaccato in due la comunità di Scafali, tra i sostenitori dell’ordinanza firmata dal sindaco Zuccarini e i contrari. Documento che, lo ricordiamo, aveva previsto - tra l’altro - l’istituzione del senso unico di marcia in direzione Tenne-Scafali per i non residenti e non autorizzati. Disposizione contro cui era scattata anche una petizione con cui erano state raccolte 400 firme.

Ma via Monte Puranno non sembra esser l’unica strada della frazione di Scafali al centro dell’attenzione di residenti e non. Ad esser stato segnalato, attraverso i social, anche lo stato di abbandono in cui versa via Monte Priora, tra manto stradale malandato e scarsa illuminazione. Questione che - c’è chi commenta - finirà con tutta probabilità sul tavolo dell’assemblea pubblica indetta per la serata di giovedì.