Inseguimento tra Foligno e Bevagna: carabinieri a caccia di un'auto rubata

Inseguimento a grande velocità tra Bevagna e Foligno nella serata di giovedí intorno alle 22. Protagonista é stata una gazzella dei carabinieri, che ha ingaggiato un inseguimento ad alta velocità con una Fiat Tipo station wagon di colore grigio. La vettura é risultata rubata a Bastia Umbra e sarebbe stata utilizzata per effettuare un furto nella zona del bevanate. L'inseguimento tra le due vetture si é svolto nella periferia di Foligno e quella dei fuggitivi avrebbe speronato la macchina dei carabinieri, anche se lo scontro non é stato confermato dai militari. La Fiat Tipo é riuscita a far perdere le proprie tracce nella zona di Cave. Quanto avvenuto nelle scorse ore é il secondo episodio di questo tipo registrato a Foligno negli ultimi giorni. All'inizio della scorsa settimana, una volante della polizia ed una gazzella dei carabinieri inseguirono tra Torre del Colle e Borroni un'altra auto, con la vettura dei militari che venne speronata. I fuggitivi riuscirono a darsela a gambe, ma furono ripresi dopo pochissimo dagli uomini della caserma di via Garibaldi.