Invitato a cambiare carrozza, aggredisce il controllore: denunciato 31enne

Viaggiava in prima classe con un biglietto di seconda e quando il controllore gli ha detto di cambiare vagone, lo ha aggredito. È accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 12 marzo su un convoglio regionale diretto ad Ancona. Il giovane, un 31enne di origini nigeriane, si trovava a bordo del treno quando, all’altezza di Orte, gli è stato chiesto il titolo di viaggio. Accortosi, però, che lo straniero si trovava nella carrozza sbagliata, il controllore lo ha invitato a spostarsi. A questa richiesta lo straniero ha quindi reagito, tentando di strappargli il biglietto di mano e mettendo in agitazione gli altri viaggiatori. Arrivato a Foligno, l’uomo è stato invitato a scendere dal personale delle Ferrovie dello Stato. Nel frattempo, a raggiungere la stazione folignate è stata una volante della polizia, allertata da una chiamata alla sala operativa. Al tentativo degli operatori di avere spiegazioni sull’accaduto, il 31enne ha però dato in escandescenza, fermandosi in prossimità della porta della carrozza, impedendone la chiusura e di conseguenza ritardando partenza del treno di una decina di minuti. Riportato alla calma, il giovane è sceso dal convoglio. Una volta identificato dagli agenti agli ordini del vice questore aggiunto Adriano Felici, è emerso come lo straniero fosse destinatario di un provvedimento di espulsione. Il 31enne è stato così accompagnato negli uffici del Commissariato di via Garibaldi, dove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.