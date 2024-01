La Fise archivia il procedimento a carico di Innocenzi

Procedimento archiviato per Luca Innocenzi. È quanto stabilito dal tribunale della Federazione italiana sport equestri, che ha deciso di non procedere nei confronti del Pertinace del Rione Cassero dopo la rissa avvenuta al Campo de li Giochi lo scorso 4 giugno, che lo aveva coinvolto insieme ad altre quattro persone. A seguito di quanto accaduto durante le prove ufficiali in vista della Giostra della Sfida di giugno, la Fise aveva disposto la sospensione cautelativa a carico del cavaliere folignate, poi revocata dopo che lo stesso Innocenzi era stato sentito dai giudici federali. Annullato il provvedimento, però, le indagini sono andate comunque avanti fino agli scorsi giorni, quando, appunto, il tribunale federale ha deciso di archiate il procedimento a carico del portacolori del Rione Cassero. Ora resta l’attesa per il pronunciamento del Tar. Intanto il 9 gennaio scorso si è tenuta l’udienza nel corso della quale si è discusso del merito del ricorso presentato da Innocenzi. Scadrà a marzo, invece, la sospensione di nove mesi disposta dalla Commissione disciplina e giustizia dell’Ente Giostra Quintana, scattata il 14 giugno scorso.