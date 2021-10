La pandemia in Umbria: a Foligno 16 nuovi contagi. Tasso di positività al 4%

Forte impennata di contagi legati al Covid-19 in Umbria. Dopo settimane di trend decrescente, negli ultimi giorni qualcosa sembra essere cambiato nel Cuore verde d'Italia. Nella giornata di giovedì sono stati ben 141 i nuovi casi segnalati dal bollettino regionale (di cui 62 refertati mercoledì ma conteggiati un giorno dopo), che portano così il conto degli attualmente positivi a 716. Sono infatti solamente 11 i guariti nelle ultime 24 ore. In isolamento altre 126 persone, per un totale di 677 soggetti. Importante anche il numero degli antigenici: ben 10.310 in un solo giorno. Anche i tamponi molecolari hanno riportato un'importante crescita, ovvero 3.431. Il tasso di positività è arrivato al 4,1%.

IN OSPEDALE – Cresce il numero dei pazienti ricoverati, quattro in più negli ospedali umbri: ora sono 39. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, sempre 4. Diciassette i ricoverati al “Santa Maria della Misericordia” di Perugia (2 in terapia intensiva), mentre al “Santa Maria” di Terni sono 22, di cui 2 in Rianimazione.

CLUSTER A MONTEGABBIONE – In Umbria c'è da segnalare un cluster familiare a Montegabbione, nel Ternano. L'ultimo aggiornamento regionale riporta 21 nuovi positivi proprio a Montegabbione, a cui se ne aggiungono altre 3 (ma non conteggiati nell'ultima dashboard). A scatenare il maxi-contagio un incontro familiare di stranieri provenienti da altre regioni d'Italia, come la Basilicata. Il cluster familiare di Montegabbione riguarda tutti soggetti non vaccinati ma, stando a quando segnalato dalla Usl2, il focolaio è stato subito circoscritto, anche se il monitoraggio rimane continuo.

SUL TERRITORIO – A Foligno ci sono 16 nuovi positivi e nessun guarito. I folignati attualmente alle prese con il virus sono 85, di cui 82 in isolamento e 3 ricoverati. A Cannara ci sono 9 positivi in più, uno a Castel Ritaldi. Tre nuovi positivi a Nocera Umbra, uno a Sellano e 4 a Spello. Anche a Trevi c'è un nuovo positivo. Non sono più “Covid free”, e quindi hanno fatto registrare nuovi contagi, tre città: Calvi dell'Umbria, Citerna e Norcia.

VACCINI – Sul fronte vaccini, in Umbria la prima dose è stata inoculata a 685.274 persone, ovvero l'84,9% della popolazione vaccinabile. Ha raggiunto invece l'82% la percentuale di chi ha completato il proprio ciclo vaccinale: 661.515 soggetti. Nell'ultimo giorno inoculate 2.449 nuove dosi.