La polizia rintraccia un 31enne irregolare in Italia: stava dormendo in un hotel di Foligno

Intervento della polizia di Foligno in un albergo della città dove era emersa la presenza di un uomo irregolare sul territorio nazionale. A suo carico gravava, infatti, un provvedimento di espulsione dall’Italia, ma non solo. L’uomo, un 31enne di origini albanesi, aveva inoltre precedenti per droga. Gli agenti del locale commissariato, coordinati dal vice questore aggiunto Adriano Felici, lo hanno sorpreso mentre dormiva in una camera dell’hotel. Al 31enne le forze di polizia sono arrivate attraverso il sistema informatico che si occupa del monitoraggio degli ospiti. Accompagnato negli uffici del commissariato di via Garibaldi, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e gli sono stati notificati i provvedimenti a suo carico, tra i quali - come detto - quello di espulsione dal territorio italiano perché irregolare. Successivamente sono state avviate le procedure per l’allontanamento dall’Italia attraverso l’Ufficio immigrazione della Questura di Perugia.