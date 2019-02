La Val Menotre nel mirino dei ladri: diversi i colpi nelle ultime settimane

I ladri sembrano aver preso di mira la Val Menotre. Nelle ultime settimane gli abitanti della montagna di Foligno hanno dovuto fare i conti con diversi colpi messi a segno da abili e scaltri malviventi, capaci di entrare all'interno delle abitazioni senza farsi notare da nessuno. Diverse le segnalazioni nell'ultimo periodo, che hanno fatto salire la preoccupazione dei residenti. L'ultimo colpo in ordine di tempo è avvenuto la scorsa settimana nella frazione di Scopoli. I ladri non si sono fatti scrupoli nemmeno dell'orario e sono entrati all'interno di un'abitazione in pieno mattino. Il furto segnalato da una famiglia mercoledì scorso, è avvenuto infatti tra le otto e mezzogiorno, ovvero quando i proprietari di casa erano usciti. Al loro rientro, tutto sembrava apparentemente in ordine. Ed invece qualche cassetto aperto e qualche portagioie “ispezionato” sono stati gli indizi che hanno fatto partire l'allarme. I ladri sono riusciti a portare via oro ed alcuni orologi, andando a colpo sicuro solamente nei posti in cui questi oggetti erano nascosti. I malviventi stranamente non hanno rubato altro che risultava essere a portata di mano, come macchine fotografiche e tablet. Porte e finestre inoltre, non evidenziavano segni di infrazione. Sul caso indagano i carabinieri, giunti sul posto per effettuare i rilievi. Solamente alcuni giorni prima anche la piccolissima frazione di Ascolano era stata presa di mira dai ladri, che sono entrati in alcune abitazioni per compiere dei furti. Senza dimenticare quanto avvenuto a fine gennaio a Ponte Santa Lucia, quando ignoti si sono intrufolati all'interno di un'abitazione per rubare le chiavi della macchina e poi scappare via con la station wagon. Il tutto mentre all'interno della casa erano presenti due persone. Fortunatamente la vettura è stata ritrovata qualche ora più tardi nello spoletino. Gli ultimi fatti di cronaca avvenuti nella Val Menotre preoccupano gli abitanti, che chiedono più controlli e maggiore vigilanza sul territorio. “Con l'apertura della nuova Ss77 – lamentano alcuni – il passaggio ed il presidio delle forze dell'ordine lungo il vecchio tracciato è diminuito”.