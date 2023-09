Lite in un ristorante: portato in commissariato, 37enne prende a testate uno specchio

Resistenza e minacce a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sono i reati contestati ad un 37enne di origini straniere, arrestato dagli agenti del Commissariato di Foligno, diretti dal vice questore aggiunto Adriano Felici. Arresto che risale a qualche sera fa, quando i poliziotti di via Garibaldi sono intervenuti in un ristorante di Foligno dove era stata segnalata un’accesa lite tra due persone. Al loro arrivo gli agenti si sono trovati davanti il 37enne, ancora particolarmente agitato e deciso ad uscire dal locale per cercare l’altro uomo che nel frattempo si era allontanato. Nonostante i tentativi dei poliziotti di riportarlo alla calma, lo straniero ha continuato ad essere aggressivo, arrivando ad inveire e minacciare gli operatori del Commissariato. Una volta bloccato, è stato sottoposto a perquisizione personale: indosso gli è stata trovata una pietra acuminata, subito sottoposta a sequestro. Il 37enne è stato quindi portato in Commissariato per le attività di rito. Ma anche lì ha continuano a mantenere un atteggiamento aggressivo. L’uomo ha anche colpito con la testa uno specchio, infrangendolo. Questa, dunque, la dinamica che ha portato a far scattare le manette ai polsi del 37enne. Su disposizione del pubblico ministero, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima che ha poi convalidato l’arresto.