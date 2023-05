Lorenzo Barone incanta Foligno: “Non rinunciate ai vostri sogni”

Lorenzo Barone è un nuovo socio del Club Alpino Italiano Sezione di Foligno. Nella Sala Rossa di palazzo Trinci il ciclista ha raccontato, con umiltà e coraggio, i suoi viaggi: da Cape Aghulas in Africa a cape Dezhnev in Russia. Moltissimi i chilometri macinati lungo una linea immaginaria che unisce stati diversi tra loro, descrive un'esperienza impegnativa, a volte estrema, non solo per le condizioni climatiche, ma soprattutto per quelle politiche di alcuni stati. Quello che Lorenzo ha nel cuore, è di sicuro, l’Etiopia, per l’impareggiabile calore umano con cui bambini festanti correvano accanto alla sua bicicletta, per le vie sconnesse del paese, gridando: “Uomo bianco, uomo bianco”. Il viaggio, secondo Barone, non è mai solo un percorso da fare, una distanza da raggiungere, ma una prova, un cammino con se stessi e la propria interiorità. Alla platea, Barone consegna un messaggio di speranza: “Non rinunciate ai vostri sogni, ma rendeteli possibili”. Tra il ghiaccio siberiano, Barone celebra il matrimonio con Aygul (fiore di luna) a meno 52 gradi, con il viso e le orecchie ghiacciate. Il presidente del club locale, organizzatore della serata, ha dichiarato: “Lorenzo ci ha aperto il cuore, raccontando se stesso con semplicità, ma allo stesso tempo ha dato un incoraggiamento a superare i propri limiti, ad assecondare i propri sogni e a spronarci a dire che tutto è possibile”. L’evento, da tutto esaurito, è stato patrocinato dal Comune di Foligno.