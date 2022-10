Lotta al diabete, oltre 300 screening e quasi 50 visite cardiologiche a Foligno

Più di 300 screening glicemici e quasi 50 visite cardiologiche in due giorni. È il bilancio dell’iniziativa “100 piazze per battere il diabete”, promossa dal Lions Club e a cui ha fatto da sfondo negli scorsi giorni piazza San Giacomo, a Foligno. L’evento, che si è tenuto in concomitanza con I Primi d’Italia, ha visto la partecipazione di medici e personale di supporto dei Club di Foligno, Assisi e Gualdo Tadino. In particolare, la due giorni che si è tenuta nella città della Quintana, è stata di fatto la tappa finale di un tour che ha toccato le principali città dell’Umbria, ma anche il Lazio e la Sardegna. Con un unico obiettivo: offrire ai cittadini screening per la prevenzione del diabete.

E così, con il supporto tecnico di materiale e apparecchiature forniti dal Centro medico-clinico “La Quintana”, l’equipe - divisa in tre turni - ha operato per step: in primis effettuando il test della glicemia; i soggetti ritenuti a rischio, sia in virtù del valore glicemico riscontrato che dall’anamnesi familiare, sono stati quindi sottoposti a visita cardiologica corredata da una valutazione ecografica. A ciascun paziente è stato, infine, rilasciato un tagliando con tutti i dati rilevati da presentare al proprio medico e da utilizzare come raffronto per un eventuale futuro screening. Come detto, in due giorni sono stati effettuati rispettivamente 325 screening glicemici e 46 visite cardiologiche. Esami che hanno permesso sì di individuare i soggetti a rischio, ma anche di scoprire forme di diabete in persone che non sapevano di esserne affette, dando loro la possibilità di intervenire tempestivamente ed evitare conseguenze tardive sull’organismo.

Insomma, un bilancio più che positivo per l’iniziativa messa in campo della Lions Club di Foligno, che ha risposto in pieno alle aspettative degli organizzatori. Iniziativa che si è potuta avvalere anche del sostegno e della collaborazione dell’amministrazione comunale, presente allo stand con il vicesindaco Riccardo Meloni, intervenuto per un saluto, e della Confcommercio, organizzatrice de I Primi d’Italia.